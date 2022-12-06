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В России могут ввести пожизненное заключение за диверсии на биообъектах

Происшествия
В России могут ввести пожизненное заключение за диверсии на биообъектах

В России намерены ужесточить наказание за определенные виды диверсии и терроризма. Соответствующий законопроект в первом чтение приняли депутаты Госдумы. Речь идет о преступлениях, совершенных в отношении потенциально опасных биологических объектов или с использованием патогенов.

Если закон будет принят, то виновникам будет грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

В пояснительной записке сказано также, что целью указанных преступлений может являться распространение инфекционных заболеваний, возникновение эпидемий или эпифитотий как в одном регионе, так и на основной части государства.
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