В России могут ввести пожизненное заключение за диверсии на биообъектах

В России намерены ужесточить наказание за определенные виды диверсии и терроризма. Соответствующий законопроект в первом чтение приняли депутаты Госдумы. Речь идет о преступлениях, совершенных в отношении потенциально опасных биологических объектов или с использованием патогенов.
Если закон будет принят, то виновникам будет грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.
В пояснительной записке сказано также, что целью указанных преступлений может являться распространение инфекционных заболеваний, возникновение эпидемий или эпифитотий как в одном регионе, так и на основной части государства.