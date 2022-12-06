Глава приюта для собак Макарова раскрыла загадку феномена «Хатико»

Феномен «Хатико» связан с ситуациями, когда собака напротяжении долгого времени ждет своего хозяина. Об этом уникальном явлении рассказала глава волгоградского приюта для питомцев «Дино» Анжела Макарова.
В России зафиксирован целый ряд случаев, когда собаки показывали такую же верность, как японский Хатико. Например, питомец по кличке Найда ждала 12 лет на остановке в Хабаровске своего хозяина, который погиб в ДТП на этом месте в 2005 году.
Все собаки обладают преданностью, убеждена специалист. Например, у Хатико и ее хозяина был ритуал, при котором она провожала его до остановки. Когда мужчина скончался, в подсознании у питомца все равно осталась эта невыполненная миссия, поэтому она ждала и была убеждена, что он вернется, передает РИА Новости со ссылкой на Макарову.
Порой очень верные своим хозяевам собаки попадают в приют, причем эта особенность не зависит от породы, добавила специалист. В таких учреждениях питомцам может быть крайне тяжело, но если ими заниматься и уделять время, то они вновь смогут доверять новому хозяину, подчеркнула Макарова.