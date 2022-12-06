Глава приюта для собак Макарова раскрыла загадку феномена «Хатико»

Все собаки обладают преданностью, убеждена специалист. Например, у Хатико и ее хозяина был ритуал, при котором она провожала его до остановки. Когда мужчина скончался, в подсознании у питомца все равно осталась эта невыполненная миссия, поэтому она ждала и была убеждена, что он вернется, передает РИА Новости со ссылкой на Макарову.