Певицу Шакиру с детьми заметили в компании 24-летнего серфера

Шакира и молодой спортсмен прекрасно провели время на испанском побережье. Серфер постоянно поправлял костюм на плече певицы и фотографировал ее вместе с детьми, сообщает издание Hola!. Появились слухи, что инструктор уже бывал в доме исполнительницы.