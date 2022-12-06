Певицу Шакиру с детьми заметили в компании 24-летнего серфера

Колумбийскую певицу Шакиру заметили вместе с детьми в компании 24-летнего инструктора по серфингу. Пара не только каталась на волнах, но и наслаждалась обществом друг друга.
Шакира и молодой спортсмен прекрасно провели время на испанском побережье. Серфер постоянно поправлял костюм на плече певицы и фотографировал ее вместе с детьми, сообщает издание Hola!. Появились слухи, что инструктор уже бывал в доме исполнительницы.
Бывший возлюбленный Шакиры, футболист Жерар Пике тоже не теряет времени. Недавно он сообщил, что покидает родной клуб «Барселона». После окончания последнего матча он страстно поцеловал новую избранницу на глазах у публики.