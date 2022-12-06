Рамочное соглашение о передаче власти гражданским лицам подписано в Судане

Первый заместитель председателя Суверенного совета и командующий Сил быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло, в свою очередь, заявил, что утвержденный документ является предварительным и важным шагом для устранения политических ошибок и построения государства социальной справедливости. Он извинился за насилие по отношению к обществу в разные исторические периоды.