Рамочное соглашение о передаче власти гражданским лицам подписано в Судане

Хартум, 6 декабря. Военные и политические силы Судана подписали рамочное соглашение о передаче власти гражданским лицам. Об этом сообщает издание Suna News.
На церемонии подписании присутствовали глава переходного Суверенного совета, генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан с одной стороны и ряд представителей политических сил, включая генерального секретаря Национальной партии Аль-Васик аль-Барир, с другой.
«Подписание является не соглашением между военной составляющей и политическими силами, а, скорее, консенсусом», — заявил Аль-Бурхан в интервью «Аль-Джазире».
Документ подписан 5 декабря во время встречи военных и политических сил страны в Республиканском дворце Хартума. Он подразумевает установление нового переходного периода сроком на 24 месяца. Основное его положение заключается в следующем:
— Судан является гражданским, демократическим, федеративным, парламентским государством, в котором суверенитет принадлежит народу, являющемуся источником власти, а верховенство права и мирная передача власти осуществляются посредством свободных и честных выборов и справедливого раздела богатств;
— Новое временное правительство представляет собой полную демократическую гражданскую власть без участия регулярных войск;
— Джубское мирное соглашение является неотъемлемой частью переходной конституции.
Главной задачей нового правительства станет организация реформ во всех структурах Судана, включая военную, политическую, экономическую, социальную и финансовую. Также организация честных и справедливых выборов по окончании переходного периода, который состоится в декабре 2024 года.
«Группа друзей Судана», куда входят представители Франции, Германии, Норвегии, Швеции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании, США и ЕС, приветствовала подписание рамочного соглашения в стране. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш также поддержал установление нового переходного периода.
Первый заместитель председателя Суверенного совета и командующий Сил быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло, в свою очередь, заявил, что утвержденный документ является предварительным и важным шагом для устранения политических ошибок и построения государства социальной справедливости. Он извинился за насилие по отношению к обществу в разные исторические периоды.
Египет и Судан ранее начали совместные военные учения по обеспечению безопасности границ под названием «Стражи Юга-2». Пограничники и пехота двух стран обменяются опытом по борьбе с контрабандой и незаконным перемещением нелегалов.