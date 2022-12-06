Политолог Кедми посоветовал Макрону разобраться в глазах жены после заявления о Путине

Недавно глава европейской страны в беседе с журналистами сообщил, что во время его встречи с коллегой из России, беседа с которой состоялась в феврале, он увидел в глазах Путина пренебрежение к Западу. Макрон считает, что Москва воспринимает действия США и Европы как попытки уничтожить РФ.