Политолог Кедми посоветовал Макрону разобраться в глазах жены после заявления о Путине

Французский президент Эммануэль Макрон заблуждается в реальности своих оценок относительно взгляда Владимира Путина, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Недавно глава европейской страны в беседе с журналистами сообщил, что во время его встречи с коллегой из России, беседа с которой состоялась в феврале, он увидел в глазах Путина пренебрежение к Западу. Макрон считает, что Москва воспринимает действия США и Европы как попытки уничтожить РФ.
По словам Кедми, Путин показал Макрону только то, что политик должен был увидеть. Если бы президент России хотел продемонстрировать своему коллеге дружелюбие и тепло, то он бы это почувствовал. Но с Макроном ничего подобного не произошло.
«Научись сначала разбираться в глазах своей жены. Пусть сначала с этим разберется», — сказал политолог в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее сообщалось, что Макрон высказался о необходимости предоставить Москве гарантии безопасности после завершения украинского кризиса.