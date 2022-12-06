«Большой город» иноагента Синдеевой получил лицензию на оборот наркотиков

«Большой город» в 2010 году вошел в медиахолдинг «Дождь», который принадлежал тогда еще супругам Наталье Синдеевой и Александру Винокурову. С этого момента до 2013 года ООО «Большой город» более или менее держался на плаву, но потом финансирование сократилось, а вместе с ним и сотрудники предприятия, то есть журналисты. И к 2016 году ООО «Большой город» оказался на грани разорения с годовым доходом в 958 тысяч рублей, против 6 миллионов прошлого года, что тоже немного. В 2013 предприятие зарабатывало 63 миллиона. Следующие три года предприятие практически не работало. Синдеева вышла из состава учредителей, но туда вошла группа «Сайка». В 2022 году предприятие кардинально меняет поле деятельности, отказавшись от издательства, зато получив лицензии на приобретение, производство, хранение наркотических веществ, их оборот и т. д. Уже в 2021 году, когда предприятие начало деятельность больничных учреждений, выручка составила 33 миллиона рублей и продолжает расти.