ФАН публикует список погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовск

Предварительный список погибших в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске оказался в распоряжении ФАН. На данный момент опознаны тела восьми человек.
Елена К., 1970 г.р.;
Любовь Г. 1998 г.р.;
Ярослав Ш. 1973 г.р;
Руслан 3. 2010 г.р;
Всеволод Г 2019 г.р;
Илья Р 2006 г.р.;
Вячеслав З. 2005 г.р;
Виктор З. 1957 г.р.
В больницах Сургута и Нижневартовска сейчас находятся четверо пострадавших:
Светлана К. 1960 г.р;
Александр К. 1955 г.р;
Ирина Ш. 1977 г.р.
Екатерина Ш. 2003 г.р.
Напомним, в доме взорвался газовый баллон. Ударная волна повредила перекрытия между этажами. Это спровоцировало обрушение подъезда. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов.