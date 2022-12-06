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ФАН публикует список погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовск

Происшествия
ФАН публикует список погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовск

Предварительный список погибших в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске оказался в распоряжении ФАН. На данный момент опознаны тела восьми человек.

Елена К., 1970 г.р.;

Любовь Г. 1998 г.р.;

Ярослав Ш. 1973 г.р;

Руслан 3. 2010 г.р;

Всеволод Г 2019 г.р;

Илья Р 2006 г.р.;

Вячеслав З. 2005 г.р;

Виктор З. 1957 г.р.

В больницах Сургута и Нижневартовска сейчас находятся четверо пострадавших:

Светлана К. 1960 г.р;

Александр К. 1955 г.р;

Ирина Ш. 1977 г.р.

Екатерина Ш. 2003 г.р.

Напомним, в доме взорвался газовый баллон. Ударная волна повредила перекрытия между этажами. Это спровоцировало обрушение подъезда. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов.
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