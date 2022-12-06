В Татарстане семьям участников СВО будут вручать подарочные комплекты для новорожденных

Власти Татарстана решили ввести дополнительную меру поддержки семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине.
В постановлении правительства региона отмечается, что теперь подарочные комплекты детских принадлежностей будут вручаться не только малообеспеченным семьям, где родился ребенок, но и всем семьям с новорожденными, где есть участник СВО, сообщают «Челнинские известия».
Речь идет о категории жителей, в которую входят и мобилизованные, и добровольцы, и бойцы именных батальонов «Алга» и «Тимер». Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 20 октября 2022 года.