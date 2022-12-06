Льготы по страховым взносам намерены сохранить работодателям в 2023 году

Инициативу о страховых тарифах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на будущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов готовят ко второму чтению в Государственной думе.
Как пишет центральная профсоюзная газета «Солидарность», в следующем году сохранятся 32 тарифа на обязательное социальное страхование от производственных несчастных случаев и профессиональных болезней в соответствии с формами экономической деятельности по категориям профессионального риска.
Помимо этого, будет сохранена льгота для работодателей, которые принимают на работу на свое предприятие инвалидов. Работодатели будут выплачивать 60% назначенных размеров страховых тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных, которые являются инвалидами I, II или III групп. Утверждение данного проекта закона поможет обеспечить выплаты по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, заявили в пресс-службе депутата Госдумы России, председателя Краснодарского краевого профобъединения Светланы Бессараб.