Льготы по страховым взносам намерены сохранить работодателям в 2023 году

Помимо этого, будет сохранена льгота для работодателей, которые принимают на работу на свое предприятие инвалидов. Работодатели будут выплачивать 60% назначенных размеров страховых тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных, которые являются инвалидами I, II или III групп. Утверждение данного проекта закона поможет обеспечить выплаты по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, заявили в пресс-службе депутата Госдумы России, председателя Краснодарского краевого профобъединения Светланы Бессараб.