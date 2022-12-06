Депутат Кирьянов рассказал об особенностях регулирования акцизной продукции в России

В апреле этого года начал свою работу экспертный совет по совершенствованию законодательства в сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции. Недавно прошло очередное заседание, в рамках которого особое внимание было уделено особое внимание набирающим популярность электронным сигаретам.
Совершенствуем правовую базу в области акцизных товаров. Колонка Артема Кирьянова
Состоялось заседание экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере регулирования и оборота алкогольной и табачной продукции. Обсудили блок законопроектов по табаку — отрасль ждет внесения профильного закона в Госдуму, это планируется до конца года.
В конце прошлого года проект федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», разработанный Минфином России в исполнение поручения председателя Правительства Российской Федерации, был вынесен на общественное обсуждение.
В обосновании данного законопроекта указывается необходимость усиления, со стороны государства, контроля табачного рынка и повышения эффективности противодействия нелегальному обороту табачной продукции, что объективно обусловлено текущей ситуацией, связанной с ростом объемов нелегального производства и оборота табачной продукции на российском рынке. Законопроектом предусматривается введение государственного регулирования производства и оптового оборота табачных изделий и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля (надзора) в указанной сфере. В качестве модели регулирования, предлагается использовать действующую систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка.
В последнее время роль подакцизных товаров (табачная, никотинсодержащая и алкогольная продукция) в российской экономике неуклонно возрастает. Совокупные налоговые отчисления табачной и алкогольной отрасли в 2020 году составили более 1 трлн рублей (613 млрд рублей по табаку и 441 млрд рублей по алкоголю) в виде акцизов, зачисленных в бюджеты всех уровней. Сборы от подакцизных товаров превысили по размерам поступлений в доходную часть федерального бюджета нефтегазовую отрасль (698 млрд рублей). По оценкам Минпромторга России, в реализации табачной и алкогольной продукции задействовано более 400 тыс. торговых точек, из которых подавляющее большинство составляют субъекты малого и среднего предпринимательства, а накопленные инвестиции в российскую экономику, только по табачной отрасли, составляют более 9 млрд долларов США.
Помимо табака, к табачной отрасли относится и никотинсодержащая продукция (жидкости для электронных систем доставки никотина, одноразовые электронные системы доставки никотина, продукты с нагреваемым табаком), а также сырье для ее производства (табачное сырье, никотин и его производные).
В настоящий момент все большее распространение в розничной сети получают одноразовые электронные сигареты. Динамика роста оборота вышеуказанной продукции вызывает большую обеспокоенность, ввиду отсутствия достаточного контроля за ее безопасностью и возможности прослеживаемости на рынке (обязательной цифровой маркировки средствами идентификации). Особую тревогу вызывает вопрос безопасности указанной продукции для потребителя, ввиду отсутствия в отношении нее требований обязательной сертификации/декларирования (постановлением правительства обязательная маркировка для никотинсодержащих жидкостей и электронных сигарет вводится с 15.12.2022).
Такая ситуация отягощается практически бесконтрольным, на сегодняшний день, оборотом жидкого никотина как основного сырья для производства никотинсодержащих жидкостей.
В связи с этим, в целях защиты интересов государства, легальных производителей и потребителей от нелегального рынка контрафактной и фальсифицированной продукции, крайне важно, чтобы отраслевой законопроект носил комплексный характер (включал бы все виды табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырье для их производства) и охватывал бы, через введение системы лицензирования, установление комплекса мер государственного регулирования и контроля над полным циклом производства и оборота продукции, начиная с установления контроля над ввозом сырья и производством готовой продукции, и заканчивая оптовым оборотом сырья и готовой продукции.
Много критики вызвали поправки в техрегламент; дискуссия с представителями исполнительной власти развернулась и по возможности изменений в закон «О рекламе», где надо прописать разницу между рекламой и информированием. Представляется целесообразным урегулировать этот вопрос посредством уточнений в закон «О рекламе», введя в интересах потребителей и розничных продавцов определение «информирования о товарах в местах их реализации», сохранив при этом запрет на «рекламу» этой продукции неограниченному кругу лиц.
Обсудили также ранее отправленный Межпарламентской Ассамблее стран-участников СНГ на доработку модельный закон «Об охране здоровья граждан от вредного воздействия табачного дыма».
Итогом реализации рекомендованных модельным законом мер может стать сокращение доходной части бюджета Российской Федерации на сумму около 1 трлн рублей за счет невозможности производства и, соответственно, уплаты акцизного налога легальными производителями, разрастания нелегального производства и рынка сбыта.
Вышеизложенное также соотносится с попытками ВОЗ и аффилированных с ней структур с 2017 года сорвать заключение между странами ЕАЭС Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза, которое обеспечивает гармонизацию ставок акцизов между странами, снижение объема нелегального ввоза табачной продукции на территорию Российской Федерации из сопредельных государств.
По мере внесения в Думу законопроектов будем их обсуждать уже в формате комитета по экономической политике.