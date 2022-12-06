Депутат Кирьянов рассказал об особенностях регулирования акцизной продукции в России

В последнее время роль подакцизных товаров (табачная, никотинсодержащая и алкогольная продукция) в российской экономике неуклонно возрастает. Совокупные налоговые отчисления табачной и алкогольной отрасли в 2020 году составили более 1 трлн рублей (613 млрд рублей по табаку и 441 млрд рублей по алкоголю) в виде акцизов, зачисленных в бюджеты всех уровней. Сборы от подакцизных товаров превысили по размерам поступлений в доходную часть федерального бюджета нефтегазовую отрасль (698 млрд рублей). По оценкам Минпромторга России, в реализации табачной и алкогольной продукции задействовано более 400 тыс. торговых точек, из которых подавляющее большинство составляют субъекты малого и среднего предпринимательства, а накопленные инвестиции в российскую экономику, только по табачной отрасли, составляют более 9 млрд долларов США.