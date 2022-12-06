Бессараб назвала «сырой и непродуманной» инициативу о выплате тринадцатой пенсии

В беседе с«Лентой.ру» она подчеркнула, что власти рассчитывают график пособий исходя из индивидуальных страховых взносов, а инициатива дополнительных выплат пожилым людям в конце года говорит о непонимании страховой солидарной пенсионной системы. Правительство знает о необходимости увеличения пенсий, но для воплощения этой инициативы нужны другие меры.