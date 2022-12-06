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Бессараб назвала «сырой и непродуманной» инициативу о выплате тринадцатой пенсии

Экономика
Бессараб назвала «сырой и непродуманной» инициативу о выплате тринадцатой пенсии

Идея о выплате тринадцатой пенсии противоречит планам распределения государственного бюджета, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В беседе с«Лентой.ру» она подчеркнула, что власти рассчитывают график пособий исходя из индивидуальных страховых взносов, а инициатива дополнительных выплат пожилым людям в конце года говорит о непонимании страховой солидарной пенсионной системы. Правительство знает о необходимости увеличения пенсий, но для воплощения этой инициативы нужны другие меры.

Учитывая, что авторы проекта не подготовили финансовое экономическое обоснование, его можно считать сырым и непродуманным, заключила Бессараб.

Депутаты фракции «Справедливой России — За правду» планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости, напоминает «ФедералПресс».
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