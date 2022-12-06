Компания «Росэнергоатом» исключила переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не перейдет под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это не регламентировано никакими документами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
В эфире телеканала «Россия-24» он назвал данный сценарий нереальным. У МАГАТЭ нет мандата управления атомными станциями, а все разговоры об этом — лишь фикция, которая искусственно вброшена в информационное поле.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также заверила, что Москва не рассматривает вариант с передачей контроля над ЗАЭС какой-либо третьей стороне.