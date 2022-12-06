В Рязанской области за срыв сроков капремонта будут наказывать санкциями

Губернатор Рязанской области Павел Малков возмутился случаями срыва сроков по капремонту жилья.
По словам Малкова, он намерен решительно бороться с имеющимися серьезными проблемами по части капремонта жилого фонда в регионе. В ходе совещания с подчиненными он пообещал ввести жесткие санкции за неисполнение работ по капремонту жилья, сообщает RZN.info.
Как отметил Малков, население честно платит взносы на капремонт и имеет право видеть конкретный результат. Также он призвал модернизировать систему по программе капремонта, добавив в нее систему общественного контроля.