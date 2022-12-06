Алла Пугачева высказалась о травле своей семьи

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева высказалась о травле в адрес своей семьи. Певица рассказала, как ей удается справляться с напряжением.
Пугачева опубликовала в социальных сетях вид из своего окна. На снимке яркое декабрьское небо над Израилем и зеленые пальмы. Певица призналась, что смотрит в небеса и обращается к богу с просьбой простить «жалких продажных тварей, лжецов и лицемеров». По мнению Примадонны, люди и сами не ведают, что творят.
Семья Пугачевой и юмориста Максима Галкина✱✱ (физлицо, признанное иноагентом в РФ) столкнулась с осуждениями после отъезда из России в сложное для родины время. Шоумен и вовсе гастролирует по Европе с антироссийскими монологами и высмеивает страну, в которой зарабатывал много лет.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами