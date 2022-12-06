Алла Пугачева высказалась о травле своей семьи

Пугачева опубликовала в социальных сетях вид из своего окна. На снимке яркое декабрьское небо над Израилем и зеленые пальмы. Певица призналась, что смотрит в небеса и обращается к богу с просьбой простить «жалких продажных тварей, лжецов и лицемеров». По мнению Примадонны, люди и сами не ведают, что творят.