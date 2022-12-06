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Макрон вышел из себя после вопроса журналиста о ситуации с электричеством во Франции

Политика
Макрон вышел из себя после вопроса журналиста о ситуации с электричеством во Франции

Французского президента Эммануэля Макрона взбесил вопрос журналиста о возможных перебоях в подаче электроэнергии в республике предстоящей зимой.

Во время саммита в Албании политик отметил, что государственные организации не должны сеять страх среди граждан. Власти Франции будут делать все, чтобы обеспечить людей электричеством.

В какой-то момент Макрон просто вышел из себя, подчеркнув, что французов нельзя пугать «абсурдными сценариями».

«Прекратите это все!» — возмущенно сказал Макрон в беседе с прессой.

Ранее сообщалось, что президент Франции заявил о «рассинхронизации» отношений США и Европы.
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