Депутат Фролова рассказала о законопроекте, который защитит от закрытия сельские школы

Государственная дума приняла сегодня законопроект «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об образовании в РФ» в части перераспределения полномочий между органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления в сфере образования. Депутат и соавтор законопроекта Тамара Фролова в своей колонке для ФАН разъяснила важность инициативы.
Защитить и улучшить сельские школы. Колонка Тамары Фроловой
Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве передачи муниципальных образовательных учреждений под контроль региональных властей. Инициатива, с которой мы вышли с коллегами-депутатами, подразумевает внесение поправок в закон «Об образовании в РФ» и позволяет наделить органы государственной власти субъектов РФ правом распространять свои полномочия в сфере образования, в том числе на сельские и городские школы.
Я считаю совершенно очевидным тот факт, что регионам необходимо дать правовую возможность балансировать систему образования на территории субъекта. Это касается и вопросов управления, и условий обучения, а также оснащения сельских и городских школ. Ведь с таким подходом у детей появляется возможность независимо от места проживания получить доступ к качественному образованию, а значит новые перспективы относительно выбора профессии, университета и, соответственно, уровня жизни в будущем. Также это нововведение позволит защитить сельские школы от возможного закрытия, а в каких-то случаях развить сетевые формы образования. И все это с учетом того, что каждый регион сможет применить собственную модель, исходя именно из своей специфики.
Процесс улучшения формирования единого образовательного пространства в стране — очень важный шаг на пути качественного и доступного образования!