Депутат Фролова рассказала о законопроекте, который защитит от закрытия сельские школы

Я считаю совершенно очевидным тот факт, что регионам необходимо дать правовую возможность балансировать систему образования на территории субъекта. Это касается и вопросов управления, и условий обучения, а также оснащения сельских и городских школ. Ведь с таким подходом у детей появляется возможность независимо от места проживания получить доступ к качественному образованию, а значит новые перспективы относительно выбора профессии, университета и, соответственно, уровня жизни в будущем. Также это нововведение позволит защитить сельские школы от возможного закрытия, а в каких-то случаях развить сетевые формы образования. И все это с учетом того, что каждый регион сможет применить собственную модель, исходя именно из своей специфики.