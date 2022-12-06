Мэр Ярославля пообещал дать временное жилье семьям, чьи квартиры пострадали от взрыва газа

Как пишет сетевое издание «ГОРОД», горожан доставили в ПВР при ДК Добрынина. Здесь для жильцов организовали горячее питание, есть медпункт и психологи. Также можно разместиться в маневренном фонде. Эксперты проверяют перекрытия в аварийном подъезде. Работники МЧС уведомили, что угроза обрушения не обнаружена, отметил градоправитель.