Мэр Ярославля пообещал дать временное жилье семьям, чьи квартиры пострадали от взрыва газа

Ярославцам, чье жилье пострадало при взрыве газа в доме на улице Кузнецова, предоставят квартиры за счет города. Два человека госпитализированы. Другие жильцы находятся в центре временного пребывания. Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.
Как пишет сетевое издание «ГОРОД», горожан доставили в ПВР при ДК Добрынина. Здесь для жильцов организовали горячее питание, есть медпункт и психологи. Также можно разместиться в маневренном фонде. Эксперты проверяют перекрытия в аварийном подъезде. Работники МЧС уведомили, что угроза обрушения не обнаружена, отметил градоправитель.
Жителям менее пострадавших подъездов, вероятно, вскоре дадут разрешение вернуться домой. Жильцам наиболее пострадавшего подъезда выделят временное жилье на период осуществления следственных действий. Из-за взрыва бытового газа был задействован режим ЧС.