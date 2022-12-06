Минобороны РФ: российские войска поразили все назначенные цели на Украине 5 декабря

В сообщении военного ведомства отмечается, что в результате массированной атаки ракетами морского и воздушного базирования на Украине нарушены железнодорожные перевозки западного вооружения, остановлен выпуск и ремонт оружия для ВСУ, а также затруднена переброска резервистов в зону СВО. Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.