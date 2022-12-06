Компанию Маска заподозрили в жестоком обращении с животными со смертельным исходом

Его инициатором выступила прокуратура. Расследованием занимается управление генерального инспектора министерства сельского хозяйства США. Экс-сотрудники компании, а также действующие работники рассказали, что Илон Маск хотел ускорить рабочие процессы, поэтому опыты проводились в спешке. В результате многие животные погибли. С 2018 года в ходе экспериментов скончались примерно 1,5 тыс. животных, среди них более 280 овец, свиней и обезьян.