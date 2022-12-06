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Компанию Маска заподозрили в жестоком обращении с животными со смертельным исходом

Общество
Компанию Маска заподозрили в жестоком обращении с животными со смертельным исходом

Власти США начали расследование в связи с сообщениями об экспериментах над животными в компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску.

Его инициатором выступила прокуратура. Расследованием занимается управление генерального инспектора министерства сельского хозяйства США. Экс-сотрудники компании, а также действующие работники рассказали, что Илон Маск хотел ускорить рабочие процессы, поэтому опыты проводились в спешке. В результате многие животные погибли. С 2018 года в ходе экспериментов скончались примерно 1,5 тыс. животных, среди них более 280 овец, свиней и обезьян.

Илона Маска могут лишить американского гражданства из-за подделки диплома. Члены группы Capitol Hunters утверждают, что он может находиться в стране нелегально.
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