Политолог Бабич: Александр Невский — объединяющая фигура для России

Сегодня РПЦ отмечает День святого Александра Невского, ставшего знаковой фигурой в истории восточных православных народов. Древний полководец одолел шведов во время Невской битвы в 1240 году, а в 1242-м победил немецких крестоносцев в легендарном Чудском побоище.