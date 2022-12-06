Политолог Бабич: Александр Невский — объединяющая фигура для России

Александр Невский стал прообразом правильных русских государей, а его культ полезен для современной России. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился журналист и политолог Дмитрий Бабич.
Сегодня РПЦ отмечает День святого Александра Невского, ставшего знаковой фигурой в истории восточных православных народов. Древний полководец одолел шведов во время Невской битвы в 1240 году, а в 1242-м победил немецких крестоносцев в легендарном Чудском побоище.
Политолог Дмитрий Бабич оценил роль военного начальника в критический этап развития России. Над предками современных граждан РФ нависла тогда довлеющая угроза с Запада.
«Александр Невский — фигура, которая появилась в очень важный и опасный период русской истории, когда в страну пытались войти крестоносцы. Чуть позже вторглись монголы», — отметил эксперт.
Журналист рассказал о выдающихся навыках канонизированного предводителя. Как храбростью и мужеством, так и умом прославился древний предок.
«Нужно отдать должное Александру Невскому, проявившему себя не только замечательным полководцем, но и отличным дипломатом. Князь договорился с монголами фактически о мире. Они получали дань и не трогали Новгородскую землю, избежавшую разрушений, таких как произошли во Владимире и Киеве. Монголы, судя по всему, оказали охранную услугу, поделившись безопасностью. Крестоносцы не решились продолжить свои атаки в значительной степени потому, что пребывали в ужасе от монгольской конницы, недавно показавшей себя на территориях Нижней Чехии и Нижней Венгрии. Все объединенные короли Европы ничего не могли сделать с недавними потомками Чингисхана», — констатировал Бабич.
Специалист обратил внимание на существующий в РФ дискурс, берущий начало от идеологического противостояния сторонников европейской интеграции. Существенное значение в вопросах практической геополитики играют крупные масштабы восточнославянских земель.
«В определенный период проордынская дипломатия Александра Невского вызывала нарекания у некоторых кругов. Говорили, что если бы князь пошел на сближение с Западом, то русская история оказалась другой, даже более мягкой. Я не согласен с этой точкой зрения, потому что Орда была сильнее и не могла позволить появлению враждебного государства под боком. А Великий Новгород являлся огромной средневековой русской республикой», — подчеркнул журналист.
Политолог уверен, что святой Александр принял верное решение, отказавшись от интеграции в латино-германскую парадигму, сулившую потерю суверенитета и аутентичного культурного кода.
«Смотря на происходящее, становится понятно, что включение Новгорода в европейскую цивилизацию проявило бы крайнюю враждебность ряда католических и монархических кругов, как, например, династии Габсбургов к российской государственности. Если бы Невскому и его потомкам позволили бы стать "Восточной Польшей", то править он смог бы только под сильным контролем императора Священной Римской империи или папы с очень низким уровнем собственной автономии. Слава богу, что он сделал правильный выбор», — сказал Бабич.
Собеседник высоко оценил значимость святого предводителя, сыгравшего ключевую функцию в объединении территорий. Сбор земель в общее культурно-цивилизационное и экономическое пространство продолжили наследники канонизированного предка.
«Александр Невский — очень важная фигура в цивилизационном, дипломатическом и геополитическом смыслах. Его неконфликтный выбор по отношению к Востоку и Орде позволил его потомкам, сыну Даниилу и внуку Ивану Калите, постепенно превратить Москву в главный центр восточнославянского мира. Они смогли стянуть на себя все те ресурсы и силы, представлявшие из себя лоскутное одеяло из отдельных княжеств, которые в будущем составили основу русского государства», — отметил эксперт.
Спикер указал на харизматичный облик князя, притягивающего внимание великих потомков. Глава Новгородской республики стал своего рода архетипом правителя и примером для подражания.
«Все успешные русские государи тянулись к Александру Невскому. Его обожал Петр Первый, построивший в его честь лавру. При Николае Первом был создан культ святого полководца. Даже при Сталине культ Александра Невского возобновился», — заявил политолог.
Журналист полагает, что память о князе необходимо беречь и охранять. Особенно важным становится образ военачальника в критические периоды истории Отечества.
«Мне кажется, что Александр Невский — важная объединяющая фигура для России. Очень хорошо, что сейчас у нас явно прослеживается его культ. Это правильный и полезный прообраз для нашей страны», — резюмировал Бабич.
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