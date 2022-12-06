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Зеленский во время поездки в Донбасс пообещал украинцам «вернуть» Донецк, Луганск и Крым

Политика
Зеленский во время поездки в Донбасс пообещал украинцам «вернуть» Донецк, Луганск и Крым

Президент Украины Владимир Зеленский повторил свои лозунги о «возвращении» Донецка, Луганска и Крыма. Свое заявление он сделал в День ВСУ.

Глава государства обязался когда-нибудь отметить день украинских войск на Майдане в Киеве.

«Путь к площади Независимости лежит через освобожденный Донецк, Луганск, Крым», – сказал украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о своем визите в Донбасс. Он опубликовал видеообращение на фоне таблички при въезде в город Славянск. Также он поздравил военнослужащих с Днем ВСУ.
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