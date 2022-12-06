Полицейские Тверской области задержали домушника по горячим следам

В Удомельском районе Тверской области 88-летний местный житель сообщил в отдел полиции о краже: он обнаружил дверь своего дома взломанной. Правоохранители сумели найти преступника по оставленным им следам.
Из дома потерпевшего в Деревне Ново-Ермаково пропали бензопила, резиновая надувная лодка, инструменты. Пенсионер оценил ущерб в 25 тысяч рублей, сообщает сетевое издание «Афанасий-Бизнес». Прибыв на место преступления, полицейские установили, что домушник пробрался в помещение, сломав замок на входной двери.
Полицейские изучили следы, оставленные злоумышленником на месте преступления и стали проверять на причастность поднадзорных лиц. Вскоре были установлены личность и местонахождение подозреваемого. В отдел полиции был доставлен 59-летний местный житель, который не стал отрицать причастность к краже. Похищенные вещи были обнаружены у него дома. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РВ «Кража».