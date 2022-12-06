Полицейские Тверской области задержали домушника по горячим следам

Полицейские изучили следы, оставленные злоумышленником на месте преступления и стали проверять на причастность поднадзорных лиц. Вскоре были установлены личность и местонахождение подозреваемого. В отдел полиции был доставлен 59-летний местный житель, который не стал отрицать причастность к краже. Похищенные вещи были обнаружены у него дома. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РВ «Кража».