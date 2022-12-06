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Ведущий Леонтьев увидел признаки подготовки экономики Запада к «большой войне»

Армия
Ведущий Леонтьев увидел признаки подготовки экономики Запада к «большой войне»

Запад готов поступиться основами капитализма в пользу традиционной модели ради подготовки «к большой войне», считает журналист и телеведущий Михаил Леонтьев.

Санкционное давление на Россию говорит о том, что свободный мир» начал перестройку экономики для подготовки к «большой войне», заявил Леонтьев в комментарии для ИА SM.News. Речь идет не просто о дополнительной прибыли, а о перестройке всей финансовой системы и реиндустриализации с отказом от новомодной «зеленой энергетики» и «цифровой экономики».

По словам Леонтьев, только «под дулом» можно заставить производителей «вкатывать» огромные деньги в вещи, которые, в целом, не приносят прибыли.
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