Ведущий Леонтьев увидел признаки подготовки экономики Запада к «большой войне»

Санкционное давление на Россию говорит о том, что свободный мир» начал перестройку экономики для подготовки к «большой войне», заявил Леонтьев в комментарии для ИА SM.News. Речь идет не просто о дополнительной прибыли, а о перестройке всей финансовой системы и реиндустриализации с отказом от новомодной «зеленой энергетики» и «цифровой экономики».