Хазин: Путин обрек Запад на поражение, исключив ошибки СССР

Российский президент Владимир Путин не станет повторять ошибки советского руководства, которое надеялось договориться с Западом. Это обречет США и Европу на поражение, заявил экономист Михаил Хазин.
По словам эксперта, в западных государствах наблюдается ухудшение экономической ситуации. Обстановка в этих странах напоминает Советский Союз в последние годы своего существования. Тогда США и Европе удалось победить в холодной войне за счет «рейганомики» со ставкой на средний класс.
Плюс ко всему власти СССР тешили себя иллюзиями о возможности договориться с западными лидерами. Сейчас эта ситуация повторяется, однако теперь оппоненты Москвы осознают свое проигрышное положение, поскольку власти РФ не станут повторять прошлые ошибки.
«Если мы не сдадимся, они рухнут. Более того, они это отлично знают», — сказал Хазин в эфире «Соловьев LIVE».
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости предоставления гарантий России при построении новой архитектуры безопасности Европы.