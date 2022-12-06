Хазин: Путин обрек Запад на поражение, исключив ошибки СССР

По словам эксперта, в западных государствах наблюдается ухудшение экономической ситуации. Обстановка в этих странах напоминает Советский Союз в последние годы своего существования. Тогда США и Европе удалось победить в холодной войне за счет «рейганомики» со ставкой на средний класс.