Гордимся фильмом «Стиляги»: Леонид Ярмольник о творчестве, футболе и дружбе с Константином Эрнстом

— Мы любим классику. У нас совпадают вкусы на новые картины: какие нравятся больше, какие меньше. Правда, вкусы меняются, время меняется. Иногда Первый канал делает фильмы, которые, может быть, не самые предпочитаемые Константином Львовичем, но вкусы меняются у зрителей, такое бывает. В общем мы почти всегда с ним совпадаем. Наверное, это время, многолетняя дружба и воспитание каких-то общих вкусов. Мы всегда друг друга с полуслова понимаем. У нас редко возникают споры, а если и возникают, то по существу, когда кто-то кого-то должен убедить.