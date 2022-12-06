Гордимся фильмом «Стиляги»: Леонид Ярмольник о творчестве, футболе и дружбе с Константином Эрнстом

Российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии России, трижды лауреат премии «Ника» Леонид Ярмольник в эксклюзивном интервью ФАН рассказал за кого болеет на Чемпионате мира по футболу в Катаре-2022, работе в текущих проектах и многолетней дружбе с медиаменеджером, продюсером и генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.
— Леонид Исаакович, над какими проектами Вы работаете в настоящее время?
— Есть один проект, в котором я принимаю участие. Это проект Дениса Евстигнеева и Константина Эрнста — сериал «Мосгаз», девятый сезон. Были еще съемки картины «Летучий корабль», режиссера Ильи Учителя, но пока идет монтаж. Жду выхода картины, которую сделал Михаил Лакшин — «Воланд».
— Когда «Воланд» планируют запустить на телеэкраны?
— Время изменилось, должно было быть в Рождество, но вроде бы все перекинулось. Сейчас многие планы меняются из-за ситуации.
— В театрах сейчас играете?
— Да, в спектакле «И снова с наступающим» в Театре русской песни. А также в спектакле «203-205» с Мариной Нееловой по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская Сюита», в театре «Современник».
— Леонид Исаакович, как на Ваш взгляд может измениться российский кинематограф после введения запрета на ЛГБТ-пропаганду?
— Какие запреты? Я сейчас в основном футбол смотрю, чемпионат мира в Катаре.
— Здорово, за кого болеете?
— Больше всех я болею за Аргентину, поскольку там играет самый великий футболист на сегодняшний день — Лионель Месси. Абсолютно удивительный, фантастический человек. Если сравнивать с артистами, то он как Джек Николсон, вот такого уровня достоинства и мужественности. Он невероятный футболист, играет талантливо. Месси в одном ряду с лучшими: Дэвидом Бекхемом, Пеле, Диего Марадоной — это звезды первой величины.
— А как же Криштиану Роналду?
— Роналду тоже замечательный, гениальный футболист, но с точки зрения характера и поведения мне более симпатичен Месси. Роналду очаровательный, обаятельный, но он немножко такой футболист-артист. Он немножко выпендрежник, и ему это идет.
— Как думаете Аргентина возьмет Кубок Мира?
— Не знаю, что они возьмут, но я уверен — они выйдут в полуфинал или финал. А там уж как сложится. Футбол есть футбол — это игра.
— Что Вы можете сказать про Константина Эрнста? Каков он в жизни?
— Я Константина Львовича знаю с того момента, когда он еще не пришел на телевидение, очень много лет. Я всегда рад его успехам, он замечательный руководитель, обладает замечательным вкусом. У него невероятная коллекция уникальных книг. Мы даже любим одно и то же кино.
— Какое, если не секрет?
— Мы любим классику. У нас совпадают вкусы на новые картины: какие нравятся больше, какие меньше. Правда, вкусы меняются, время меняется. Иногда Первый канал делает фильмы, которые, может быть, не самые предпочитаемые Константином Львовичем, но вкусы меняются у зрителей, такое бывает. В общем мы почти всегда с ним совпадаем. Наверное, это время, многолетняя дружба и воспитание каких-то общих вкусов. Мы всегда друг друга с полуслова понимаем. У нас редко возникают споры, а если и возникают, то по существу, когда кто-то кого-то должен убедить.
— Расскажите, пожалуйста, какой случай в работе с Константином Эрнстом для Вас самый запоминающийся?
— Что касается работы, самое запоминающееся это когда мы с Валерой Тодоровским сделали фильм «Стиляги», а Константин Львович сразу влюбился в эту картину. Когда еще, что называется, титры не были пришиты. Он принял большое участие в промотировании и в прокате этой картины. И он даже проводил сам фотосессии билбородов — это тоже было очень здорово, трогательно. Мы с Валерой гордимся этой картиной.
Художественный фильм «Стиляги» вышел на телеэкраны в 2008 году. Фильм повествует о ярких молодых людях, жизнь которых резко контрастирует с послевоенным советским бытом. Леонид Ярмольник выступил в фильме не только как продюсер, но и как актер, сыграв роль отца Боба.
Ранее ФАН писал, что Леонид Якубович подал Эрнсту новую идею для Нового года на Первом канале.