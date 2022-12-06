Лилонгве, 6 декабря. Власти Малави организовали спортивные игры Region 5 в столице республики.
Участие в мероприятии подтвердили девять стран. Среди них Ботсвана, Эсватини, Лесото, Мозамбик, ЮАР, Замбия, Ангола, Зимбабве и Намибия.
По словам одного из министров Малави, республика получит множество преимуществ от проведения игр. В рамках подготовки к ним власти модернизируют стадионы и спортивные центры, общежития и другие объекты инфраструктуры.
Мероприятие пройдет со 2 по 11 декабря 2022 года в Лилонгве. Власти страны конфисковали на этот срок автомобили у чиновников для перевозки участников и гостей из других государств.
«Чтобы способствовать успешному проведению соревнований, мы издали указ об изъятии правительственных транспортных средств. Это поможет восполнить нехватку машин, которые необходимы для игр», — заявил один из министров.
Ранее власти Малави провели масштабную вакцинацию детей до пяти лет от малярии. Разработка нового препарата, который стал прорывом в борьбе с опасным заболеванием, заняла более 30 лет.