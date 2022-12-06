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В Народной милиции ДНР сообщили о ликвидации более 40 солдат ВСУ в течение суток

Армия
В Народной милиции ДНР сообщили о ликвидации более 40 солдат ВСУ в течение суток

Подразделения Народной милиции ДНР в течение минувших суток уничтожили более 40 украинских националистов и нанесли противнику существенные потери в боевой технике и тяжелом вооружении.

В результате активных действий защитников Донбасса ВСУ лишились еще одного танка Т-72Б, двух радиолокационных станций, пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300, а также восьми единиц автомобильной и бронированной техники. Об этом заявили в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Ранее RT сообщил о жертвах среди мирных жителей Донецка в результате обстрелов города украинской армией.
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