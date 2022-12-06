В Народной милиции ДНР сообщили о ликвидации более 40 солдат ВСУ в течение суток

В результате активных действий защитников Донбасса ВСУ лишились еще одного танка Т-72Б, двух радиолокационных станций, пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300, а также восьми единиц автомобильной и бронированной техники. Об этом заявили в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.