В Народной милиции ДНР сообщили о ликвидации более 40 солдат ВСУ в течение суток

Подразделения Народной милиции ДНР в течение минувших суток уничтожили более 40 украинских националистов и нанесли противнику существенные потери в боевой технике и тяжелом вооружении.
В результате активных действий защитников Донбасса ВСУ лишились еще одного танка Т-72Б, двух радиолокационных станций, пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300, а также восьми единиц автомобильной и бронированной техники. Об этом заявили в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.
Ранее RT сообщил о жертвах среди мирных жителей Донецка в результате обстрелов города украинской армией.