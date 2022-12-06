Новый жилой комплекс на берегу Ангары построят в Иркутской области

Первоначально иркутские власти были готовы заплатить за комплексное развитие территории больше, но в ходе торгов подрядчик снизил стоимость работ на 16,1 млн рублей. На конкурс также заявились три компании, расположенные в Приангарье. Но стоимость работ в их исполнении была заявлена выше, поэтому предпочтение было отдано столичному исполнителю.