Новый жилой комплекс на берегу Ангары построят в Иркутской области

В Иркутской области найден подрядчик, который готов заняться строительством жилья на берегу Ангары. Общая стоимость работ составит 26,3 миллиона рублей.
Участок под застройку располагается в поселке Патроны. Его площадь составляет 102,7 гектара, сообщает иркутский бизнес портал «ГлобалИркутск.ру». Тендер выиграла Московская компания, название которой не уточняется. Земельный участок будет передан ей в аренду на 14 лет.
Первоначально иркутские власти были готовы заплатить за комплексное развитие территории больше, но в ходе торгов подрядчик снизил стоимость работ на 16,1 млн рублей. На конкурс также заявились три компании, расположенные в Приангарье. Но стоимость работ в их исполнении была заявлена выше, поэтому предпочтение было отдано столичному исполнителю.