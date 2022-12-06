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Офицер НМ ДНР Авидзба: бойцы 1-го армейского корпуса активно теснят подразделения ВСУ

Армия
Офицер НМ ДНР Авидзба: бойцы 1-го армейского корпуса активно теснят подразделения ВСУ

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Народной милиции ДНР Ахра Авидзба заявил, что, вопреки предположению о «заморозке» боевых действий в зимний период, линия фронта пришла в движение.

По его словам, бойцы 1-го армейского корпуса НМ ДНР активно теснят подразделения противника, а командование ВСУ продолжает кидать в бой новые силы, чтобы хоть как-то удержать позиции. «Потрепанные» украинские военные «постоянно плачут», чтоб им дали возможности провести ротацию, однако свежие бойцы «скоро станут аналогичными», заявил Авидзба в интервью SM-News.

По словам офицера НМ ДНР, бойцы движутся по всей линии боевого соприкосновения, и делают это очень успешно. Поэтому нельзя сказать, что линия фронта затихла к зиме, напротив, она пришла в движение, подытожил Авидзба.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за ноябрь составили более 8300 военных, сообщает RT.
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