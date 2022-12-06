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В ЕС вышла реклама с рекомендацией использовать лошадей и ослов вместо машин

Общество
В ЕС вышла реклама с рекомендацией использовать лошадей и ослов вместо машин

Жителям Евросоюза предрекли серьезные испытания зимой 2023 года и сняли специальную социальную рекламу. Соответствующий ролик набирает популярность в Сети. Его уже успели окрестить реалистичным и трагичным.

События на видео разворачиваются зимой 2023 года в Европе. По сюжету автолюбитель садится в машину, наполненную сеном, с надеждой поворачивает ключ зажигания, однако датчик показывает отсутствие топлива.

Затем мужчина вздыхает, вылезает из люка автомобиля, достает поводья и продолжает движение, но уже на запряженном в лошадь транспорте. В это время другой европейский водитель и вовсе пытается сдвинуть с места осла.

В социальной рекламе европейцев призвали переходить на альтернативные виды транспорта. Авторы ролика также признали, что топливо будет дорожать.
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