В ЕС вышла реклама с рекомендацией использовать лошадей и ослов вместо машин

Жителям Евросоюза предрекли серьезные испытания зимой 2023 года и сняли специальную социальную рекламу. Соответствующий ролик набирает популярность в Сети. Его уже успели окрестить реалистичным и трагичным.
События на видео разворачиваются зимой 2023 года в Европе. По сюжету автолюбитель садится в машину, наполненную сеном, с надеждой поворачивает ключ зажигания, однако датчик показывает отсутствие топлива.
Затем мужчина вздыхает, вылезает из люка автомобиля, достает поводья и продолжает движение, но уже на запряженном в лошадь транспорте. В это время другой европейский водитель и вовсе пытается сдвинуть с места осла.
В социальной рекламе европейцев призвали переходить на альтернативные виды транспорта. Авторы ролика также признали, что топливо будет дорожать.