Против рэпера Oxxxymiron возбудили административное дело

В композиции также обнаружили лозунги с позитивным отношением к отделению частей страны. Об этом сообщается в обращении прокуратуры в адрес Лиги безопасного интернета. В отношении Oxxxymiron возбуждено дело об административном нарушении по ч. 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ.