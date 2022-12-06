Против рэпера Oxxxymiron возбудили административное дело

Административное дело возбудили в отношении рэпера Мирона Федорова (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ), более известного как Oxxxymiron. Прокуратура Санкт-Петербурга нашла в его песне «Ойда» призывы к нарушению территориальной целостности России.
В композиции также обнаружили лозунги с позитивным отношением к отделению частей страны. Об этом сообщается в обращении прокуратуры в адрес Лиги безопасного интернета. В отношении Oxxxymiron возбуждено дело об административном нарушении по ч. 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ.
Прокуратура также направила иск в Октябрьский суд Петербурга с требованием признать песню «Ойда» запрещенной в России, а также изъять ее со всех стриминговых сервисов, сообщает ТАСС.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами