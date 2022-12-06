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Михаил Богданов: Россия ценит позицию арабских стран по ситуации на Украине

Весь мир
Михаил Богданов: Россия ценит позицию арабских стран по ситуации на Украине

Каир, 6 декабря. Россия ценит взвешенную позицию арабских государств по ситуации на Украине. Об этом в эфире RT заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Мы ценим такую взвешенную совместную арабскую позицию (по Украине. — Прим. ФАН). Помимо этих заявлений, были предприняты шаги нашими арабскими партнерами и друзьями», — заявил он.

Ранее по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоялся осенью в Алжире, лидеры держав заявили о приверженности принципу нейтралитета в отношении конфликта.

Членами контактной группы ЛАГ по Украине являются главы МИД Алжира, Египта, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана и генеральный секретарь структуры Ахмед Абу-ль-Гейт. Группу создали в марте.

Ранее Михаил Богданов сообщил о возобновлении деятельности посольства России в Ливии до конца года. По его словам, работы в этом направлении почти завершены.
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