Политолог Перенджиев: освобождение протоиерея Павленко даст надежду пострадавшим за симпатии к России

Эксперт указал на необходимость спасать из украинского плена всех, кто помогает людям.
Подход России к освобождению людей из украинского плена не должен быть избирательным. В этом контексте перспектива вызволения протоиерея Андрея Павленко, арестованного по обвинению в поддержке России, может стать показательным событием. Об этом в интервью корреспонденту международной редакции ФАН рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.
Настоятель Свято-Тихвинского собора города Лисичанска протоиерей Андрей Павленко был арестован и вывезен на территорию, подконтрольную украинским властям в апреле. Его обвинили в том, что он якобы передавал российским силам сведения о численности, дислокации и вооружении украинских частей. Впоследствии родственники батюшки неоднократно просили внести его в списки на обмен пленными.
«Принцип "своих не бросаем" не должен быть избирательным. Он должен расширяться на различные категории людей, которые подходят под термин "свои". Поэтому очень важно, чтобы такие люди понимали, что их не оставят в беде», — считает Александр Перенджиев.
Эксперт подчеркнул, что выдвинутое протоиерею обвинение ставит его жизнь под угрозу. При этом людей, так или иначе помогавших России, необходимо спасать.
«Гуманность нашего общества и власти заключается в том, чтобы спасать тех, кто помогает людям», — отмечает собеседник ФАН.
При этом военный политолог отметил, что освобождение Павленко даст надежду и другим людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за своих взглядов и хорошего отношения к России. Сейчас для них важно понимать, что в случае чего их не оставят в беде.
«Это даст надежду и ему самому. Он сможет дальше жить, работать, строить свои планы. Потому что там, в застенках, нет никаких перспектив», — заявил Перенджиев.
В заключение эксперт отметил, что важны любые усилия по вызволению людей, арестованных по обвинению в содействии России, вне зависимости от того, военнослужащие они или нет.
К освобождению Павленко ранее призвал ряд политических и общественных деятелей. В их число вошли депутат Госдумы Виталий Милонов, религиовед Николай Сапелкин, политолог Ася Абдулова и другие.