Долгие годы оккупированная нацистами Авдеевка, что под Донецком, является форпостом бесчинств украинских боевиков по отношению к жителям столицы ДНР. Но сейчас ситуация меняется к лучшему: окопавшиеся там украинские вояки день за днем теряют былую удаль, поскольку их ряды заметно редеют. Опытное уже находится под нашим контролем, а по линии Водяное — Первомайское — Невельское продолжаются бои с целью открытия пути на Авдеевку с юга: все эти населенные пункты важны в оперативно-тактическом контексте.
Мы побывали под Авдеевкой, где пообщались с бойцами 3-го батальона 1-й Славянской гвардейской отдельной мотострелковой бригады, которые удерживают здешние рубежи.
Наши ребята уверенно продвигаются и закрепляют свои позиции. Противник огрызается, но, по словам бойцов, уже не так активно, как раньше. Впрочем, защитникам ДНР расслабляться нельзя, поскольку работы на этом сложном участке Донецкого фронта предстоит еще немало.
59-летний макеевчанин Юрий Борисович (позывной Борисович) воюет с 2014 года. На данном этапе он является командиром минометной батареи 3-го батальона 1-й Славянской бригады.
Боец говорит, что обстановка на Авдеевском участке фронта стабильно напряженная, но радует тот факт, что мы, пусть и малыми шагами, но все же продвигаемся вперед, а любые помехи жестко наказываются.
«Обходим Авдеевку с западного направления, противник огрызается, но уже не так жестко, чувствуется слабина в боеприпасах. Если раньше на нас откровенно летел пакет «Града», то сейчас лишь два-три снаряда. Все зависит от боевого духа: мы на своей земле и от души делаем свою работу, другого выхода у нас нет. Сейчас самое ценное — это личный состав, поэтому командованием принято решение взять Авдеевку малой кровью. Пусть лучше более активно работает артиллерия и авиация, а пехота свое дело сделает после реальной помощи более тяжелых вооружений. Этим самым будет сохранена боеспособность основных частей, ведь каждое продвижение стоит жизней», — рассказал он.
На разных фронтах воюют три сына Борисовича. Как отец, он ими, безусловно, гордится. Говорит, что воюют с честью, и все трое уверены в Победе. А вот сыновьям противника он советует сложить оружие.
«Парни, вы просто выбрали не тот поезд, он идет в никуда. Я уверен, что в Киеве остались нормальные люди… У военных преступников выход один: либо их Америка куда-то подберет на убой, либо они погибнут здесь. Но лучше сдаться тем, кто не натворил бед и преступлений. У пленного есть перспектива дальше продолжать жить», — говорит Борисович.
Направляемся на позиции одного из минометных расчетов. Там нас встречает боец с позывным Шум — он родом с Урала, но по окончанию Ленинградского инженерно-экономического института обосновался в Донбассе, на защиту которого встал в 2014-м. Все эти годы инженер-автомеханик служил в артиллерии, а минометы калибра 120 мм знает, как свои пять пальцев.
Говорит, что сейчас перед минометчиками стоит задача не допустить прорыва противника по центру Авдеевки. При этом боец предполагает, что в ближайшее время кольцо сомкнется, а что касается этого населенного пункта, то его, скорее всего, сравняют с землей.
На вопрос, почему столь тяжело взять Авдеевку, Шум отмечает, что они находятся в распоряжении других подразделений и выполняют задачи, которые ставит штаб.
«Это же наверху все решается, а мы солдаты! Каждый солдат должен держать свой окоп. Противник укрепился очень серьезно, и выбивать его можно только большим калибром. Все, что рядом, мы уже перебили, осталась только дальнобойная артиллерия в 20-30 км от нас: мы туда достать не можем, поскольку у нас нет такой дальности. А подобных нам уже не осталось», — рассказал Шум.
Боец советует руководству Украины остановиться, так как отправляемые ими на убой украинцы погибают бессмысленно.
«Непонятно, за что и для чего они погибают. Но вариантов нет, мы все равно их всех убьем, к большому сожалению для нас, потому что ничего хорошего в том нет. У нас нет к ним зла и ненависти. Но откуда все это взялось у них? Пусть подумают на досуге, зачем и кому это надо», – отметил минометчик.
По словам Шума, солдатам нужен мороз — тогда можно воевать.
«Надо, чтобы подморозило, тогда лучше стрелять, да и танки в грязи не вязнут. Нужен мороз градусов 10-15, а если 20 — то вообще хорошо!» — говорит он.
В «располаге» заботливо разложены мины-«стодвадцатки»: каждый такой осколочный снаряд весит 16 кг, в его корпусе почти два килограмма взрывчатки. Все боеприпасы готовы к применению.
Что касается самих орудий, то они разбросаны и постоянно меняют свои позиции. Иными словами, это «блуждающие» минометы. Связь в процессе работы — только по воздуху.
«Это миномет образца 1942 года, оружие прошлого века, но стреляет хорошо! Он очень надежный, достаточно точный и обладает большой скорострельностью: в минуту можно использовать от шести до десяти мин. И мы используем! Принцип этой позиции таков, что я могу сейчас стрелять в любом направлении на 90 градусов. Противник нас, конечно, не любит. Мы же его уничтожаем с любовью, у нас нет ненависти», — объяснил Шум.
«Шум у нас как отдел подготовки кадров, он воспитал многих специалистов для работы с орудием», — отметил командир Борисович.
59-летний Игорь с позывным Лес родом из оккупированной части Донецкой Народной Республики. Он, как и многие бойцы 1-й Славянской бригады, воюет с 2014-го: начинал в Горловке в реактивном дивизионе вместе с Ольгой Качурой — легендарной Корсой, погибшей летом этого года. Потом Лес служил в артиллеристском дивизионе, а сейчас он — номер расчета миномета.
«Для меня не новинка, как обращаться с оружием, поэтому служба проходит нормально, да и опыт есть. Все наводки и механизмы на арторудиях однотипные. Но вообще, конечно, хочется вернуться к мирной жизни и работать по своей специальности агрономом», — признается боец.
Его жена погибла под обстрелом в 2014 году, мать умерла, а все родственники потерялись. Лес уверен, что родной город будет освобожден и жизнь наладится.
«Других мнений быть не может, это территория ДНР», — отметил он.
53-летний Павел с позывным Моряк и 46-летний Борис с позывным Таксист были мобилизованы в феврале текущего года. Моряк родом из Харцызска, а Таксист — из Макеевки.
«Нормально работаем, нас даже хвалят! Противник уже прочувствовал нас на данной позиции, хорошо прилетает, чувствуется, что мы доставляем им «радость». Пехота нами довольна, когда встречаемся, то благодарят. Движемся, настроение боевое, противник получает по зубам», — рассказали бойцы.
Пожалуй, самый блуждающий изо всех «блуждающих» минометов — это буксируемый самоходный гладкоствольный миномет 2Б9 калибра 82 мм с красивым русским названием «Василек». Еще с советских времен он отлично зарекомендовал себя как неприхотливое, надежное, а главное — мобильное и точное оружие. И хоть этот калибр считается вооружением пехоты, «Василек» полностью соответствует артиллерийскому орудию: более сотни выстрелов в минуту и возможность вести настильный огонь позволяет его расчету выполнять все задачи огневой поддержки.
«К работе по цели готов! Огонь!» — уникальные кадры работы «Василька» под командованием командира орудия с позывным Бирюк.
После отработки уходим «блуждать», иначе рискуем попасть под ответный огонь. Прибываем в «мозговой центр» минометной батареи, где составляют расчеты и производят корректировку огня. Нас встречает боец с позывным Кинолог — 39-летний Юрий, возглавляющий «мозговой штурм» в процессе работы минометчиков. По его словам, «Василек» отработал отлично, зафиксировано попадание в наблюдательный пункт противника. Впрочем, как говорится, на видео видно.
5 марта этого года при штурме села Зачатовка Волновахского района Кинолог был тяжело ранен: их батальон попал в засаду, завязался неравный бой, в процессе которого он лишился левой руки. Тем не менее парень снова вернулся в строй. Говорит, что его единственная мотивация — это Победа.
«Как видите, отсутствие у меня руки на работе не сказывается, делаем все для Победы. Моя задача — уничтожение живой силы и огневых средств противника», — отметил боец.
Цели ясны, задачи поставлены. Военнослужащие 1-й Славянской бригады самоотверженно денацифицируют и демилитаризуют позиции украинских нацистов. Ближайшие дни определят, кому будет принадлежать инициатива в зимней военной кампании. Впрочем, это очевидно: она за нашими бойцами…