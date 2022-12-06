Долгие годы оккупированная нацистами Авдеевка, что под Донецком, является форпостом бесчинств украинских боевиков по отношению к жителям столицы ДНР. Но сейчас ситуация меняется к лучшему: окопавшиеся там украинские вояки день за днем теряют былую удаль, поскольку их ряды заметно редеют. Опытное уже находится под нашим контролем, а по линии Водяное — Первомайское — Невельское продолжаются бои с целью открытия пути на Авдеевку с юга: все эти населенные пункты важны в оперативно-тактическом контексте.