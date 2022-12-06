Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию 7 декабря

Лидер Китая Си Цзиньпин переговорит с властями Саудовской Аравии о новом миропорядке на Ближнем Востоке. Об этом рассказали журналисты.
Глава китайской республики планирует посетить Саудовскую Аравию седьмого декабря. Программа визита Си Цзиньпина пока неизвестна. Однако пресса уже обратила внимание на планы Китая по сближению с Саудовской Аравией.
Обозреватель РИА Новости Петр Акопов отметил, что визит Си Цзиньпина станет символом нового этапа глобального миропорядка. Состоится первый в истории китайско-арабский саммит. КНР является главным покупателем нефти из Саудовской Аравии. Однако Пекин может предложить Эр-Рияду не только деньги, но и новейшие технологии, добавил журналист.