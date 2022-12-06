Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию 7 декабря

Обозреватель РИА Новости Петр Акопов отметил, что визит Си Цзиньпина станет символом нового этапа глобального миропорядка. Состоится первый в истории китайско-арабский саммит. КНР является главным покупателем нефти из Саудовской Аравии. Однако Пекин может предложить Эр-Рияду не только деньги, но и новейшие технологии, добавил журналист.