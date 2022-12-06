Краснодарец получил 2,5 года колонии за хищение убранства храма Оренбурга

Как сообщает freepressa.ru, в августе 2022 года ночью мужчина, отогнув решетку на окне, незаконно проник в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Оренбурге. Там он похитил с икон ювелирные украшения и бижутерию на сумму 650 тыс. рублей. Часть изделий злоумышленник сдал в ломбард, а часть увез в Самару. Благодаря активной гражданской позиции таксиста, который подвозил преступника к вокзалу и после сообщил правоохранителям о совершенном преступлении, а также слаженным действиям правоохранительных служб, преступление было раскрыто. Большая часть награбленного была возвращена в храм.