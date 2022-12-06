Блогер Манукян предложил заочно арестовать Зеленского и объявить его в международный розыск

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать украинского вице-премьера Ирину Верещук и первую заместителя главы МИД Украины Эмину Джапарову за нарушение территориальной целостности РФ. ФСБ уже объявила Верещук и Джапарову в международный розыск.