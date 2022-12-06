Блогер Манукян предложил заочно арестовать Зеленского и объявить его в международный розыск

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать украинского вице-премьера Ирину Верещук и первую заместителя главы МИД Украины Эмину Джапарову за нарушение территориальной целостности РФ. ФСБ уже объявила Верещук и Джапарову в международный розыск.
Блогер-публицист Вадим Манукян считает, что преступления киевского режима не должны оставаться безнаказанными. Соответствующим мнением он поделился с корреспондентом ФАН.
«Это очень важный прецедент. Заочный арест официальных лиц Украины Эмине Джапаровой и Ирины Верещук и объявление их в международный розыск — важный сигнал. Он дает понять украинской стороне, что нарушение территориальной целостности РФ для них не пройдет бесследно», — сообщил собеседник ФАН.
Также Манукян призвал привлечь к ответственности действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
«Со своей стороны, я бы предложил заочно арестовать также гражданина Украины Зеленского Владимира Александровича и объявить его в международный розыск. Он в нарушение наших законов посетил российский город Херсон. Данная информация подтверждается средствами фото и видеофиксации, которая была осуществлена украинской стороной», — отметил блогер.
Ранее Манукян оценил предложение Киева о «гарантиях безопасности» для Москвы.