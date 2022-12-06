Полиция Кемеровской области разыскивает 50 пропавших людей

Жители кемеровской области только за ноябрь 2022 года обращались в полицию за помощью в поисках пропавших людей 476 раз. На текущий момент правоохранители нашли 467 человек, из них 15 пропавших были найдены мертвыми, а девять человек еще разыскивают.
Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», всего с начала этого года в Кузбассе пропало 6 068 человек. Из них 5 865 кузбассовцев были найдены живыми, 153 пропавших нашли без признаков жизни, а 50 жителей Кемеровской области все еще числятся пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В розыске пропавших граждан сотрудникам правоохранительных органов оказывают помощь волонтеры и общественники. В подобных случаях важно не затягивать с обращением за помощью к полицейским, подчеркнули в ведомстве.