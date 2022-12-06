Застолье закончилось гибелью двух человек в квартире на юго-западе Петербурга

По его данным, трупы приятелей обнаружила 46-летняя хозяйка жилья. Она рассказала, что с 3 декабря совместно с двумя мужчинами в возрасте 42 и 59 лет, а также 39-летней женщиной распивала алкогольные напитки. В ночь на 5 ноября владелица квартиры отправилась спать с одним из собутыльников, а утром обнаружила вторую пару без признаков жизни.