Министерство внутренних дел Литвы заявило о случаях сексуальной и трудовой эксплуатации граждан страны.
Литва превратилась в государство-ресурс для торговцев людьми, отметили в ведомстве. Женщины подвергаются «сексуальной эксплуатации в массажных салонах без права выбора», заявила министр иностранных дел Агне Билотайте.
В апреле Генеральная прокуратура Литвы сообщила о начатом расследовании по факту возможной торговли детьми с Украины. Позже Агне Билотайте заявила, что в стране приняты необходимые меры для защиты беженцев.
В Литве ранее рассказали о планах прекратить участие в миротворческой миссии ООН на территории Мали. Страна выведет подразделения из Западной Африки на шесть месяцев раньше запланированного срока.