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Литва превратилась в государство-ресурс для торговцев людьми

Общество
Литва превратилась в государство-ресурс для торговцев людьми

Министерство внутренних дел Литвы заявило о случаях сексуальной и трудовой эксплуатации граждан страны.

Литва превратилась в государство-ресурс для торговцев людьми, отметили в ведомстве. Женщины подвергаются «сексуальной эксплуатации в массажных салонах без права выбора», заявила министр иностранных дел Агне Билотайте.

В апреле Генеральная прокуратура Литвы сообщила о начатом расследовании по факту возможной торговли детьми с Украины. Позже Агне Билотайте заявила, что в стране приняты необходимые меры для защиты беженцев.

В Литве ранее рассказали о планах прекратить участие в миротворческой миссии ООН на территории Мали. Страна выведет подразделения из Западной Африки на шесть месяцев раньше запланированного срока.
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