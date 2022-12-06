Глава Камерунской федерации футбола ударил мужчину с камерой на ЧМ-2022

Глава Камерунской федерации футбола и бывший игрок клуба «Анжи» Самюэль Это’О ударил мужчину с камерой на чемпионате мира в Катаре. Инцидент попал на видео, которое распространилось в Сети.
Потасовка произошла после встречи сборных Бразилии и Южной Кореи, состоявшейся в рамках 1/8 финала ЧМ-2022. Покидая стадион, Это'О доброжелательно фотографировался с болельщиками, желавшими сделать с ним селфи.
Однако затем президент Камерунской федерации футбола внезапно набросился на мужчину с камерой, ходившего рядом с ним. На видео экс-игрок «Анжи» бьет оппонента ногой, из-за чего тот падает на землю. В ролике слышна брань на английском языке.
После удара Это'О поспешил удалиться. Что вывело бывшего футболиста из себя, неизвестно.