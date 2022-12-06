Глава Камерунской федерации футбола ударил мужчину с камерой на ЧМ-2022

Однако затем президент Камерунской федерации футбола внезапно набросился на мужчину с камерой, ходившего рядом с ним. На видео экс-игрок «Анжи» бьет оппонента ногой, из-за чего тот падает на землю. В ролике слышна брань на английском языке.