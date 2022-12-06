Спецоперация, соцсети и советская эстетика: интервью с фотографом Арсением Котовым в Луганске

Российский фотограф Арсений Котов, специализирующийся на снимках городов бывшего СССР, в очередной раз прибыл в Донбасс. Корреспондентам Федерального агентства новостей удалось перехватить художника в Луганске, где он остановился буквально на один день и расспросить о работе в горячей точке, отношении к специальной военной операции и планах на будущее.
— 24 февраля началась специальная военная операция, которая буквально изменила мир. Как Вы относитесь к происходящему?
— Я не могу сказать, что она изменила мир, потому что все это было ожидаемо с 2014 года, и для меня это не стало сюрпризом. Единственное, что стало для меня сюрпризом, это то, что ждали так долго. Почему дали восемь лет подготовки. Как я отношусь — выбора нет, я просто на стороне России. Позовут а армию — пойду.
— Что побудило Вас отправиться в зону СВО? К примеру, я не слышал, чтобы другие знаменитые фотографы бросали все и отправлялись работать в зону боевых действий.
— Я не могу сказать, что я что-то «бросил». Я регулярно путешествую и в том числе ездил сюда в июне, когда Мариуполь взяли и министр обороны сказал, что дорога в Крым открыта для всех желающих. Я подумал, что здесь все свободно, что можно ездить и тебя ни в чем не будут ограничивать. Собственно, так и было. И сейчас я поехал официально, оформил пресс-карту через знакомых в ДНР и в ЛНР, сейчас планирую с волонтерами, помогать им, собирать средства и посещать новые для меня города, Северодонецк, Лисичанск, туда поедем в ближайшее время.
— Все-таки, если говорить о решении, с чего все началось?
— Ну, скорее, это интерес и понимание важности, того, что народ должен поддерживать страну. Можно сказать, что против выступает достаточно большое количество людей, в том числе бывших граждан России, не знаю, вернутся они когда-нибудь или нет, и важно озвучивать и агитацией заниматься внутри страны, чтобы это делали и простые люди, независимо от государства.
— Не страшно было впервые отправиться в зону боевых действий?
— Я же не на передовую езжу, что страшного-то? Здесь уже все прошло, в Луганске вообще рестораны работают, все тихо, спокойно. В Донецке артиллерия, конечно, постоянно бьет, «Грады» прилетали вчера. Что поделаешь, шансы невелики, что в тебя попадет, так что город живет своей жизнью. В Мариуполе вообще никаких проблем, сейчас множество строителей приезжает; город восстанавливается, электроснабжение дают, водопровод чинят и прочее.
— Вы сказали, что будете путешествовать вместе с волонтерами. А сами как-то помогаете местным жителям? Вас просят о помощи, или, может быть, бойцам что-то привозите?
— Я сам снабжением не занимаюсь, но буду в этом деле помогать волонтерам. У них уже есть организация: кто-то закупает и доставляет до границы, кто-то здесь раздает. Я сам не организатор, поэтому вряд ли осилю подобное. Больших средств у меня нет, чтобы что-то выделять, помогать. Поэтому буду помогать информационно и по мере возможности физически.
— В одном из последних постов Вы писали, что компания Meta* занимается жесткой цензурой. То есть охваты занижаются искусственно?
— Я могу сказать, что любые посты на острые темы, если они не выражают мнения западной общественности, просто удаляются. И профиль может быть заблокирован в любой момент, если он не угоден западной общественности и этой компании. Тяжело на такой платформе работать и какую-то общественную позицию занимать.
— Есть ли у Вас подписчики или знакомые, которые пострадали из-за того, что они из России?
— Я думаю, что все блогеры из России пострадали, потому что аудитория сократилась, потому что многим лень VPN (Virtual Private Network или виртуальная частная сеть — Прим. ФАН) использовать, потому что Instagram✱ стало менее приятно пользоваться, в том числе из-за позиции самой компании.
— Есть ли шанс в России найти замену Instagram*? Что это будет: Telegram, «ВКонтакте», или какая-то новая соцсеть? Или алгоритм Instagram так привычен и удобен, что «переманить» людей не получится?
— Что касается Instagram, то я им пользовался только потому, что это самая популярная социальная сеть, там больше аудитория. У меня там была наибольшая аудитория. Еще «ВКонтакте» веду небольшой блог, но он специфический, про советское монументальное искусство. В Telegram я веду личный блог про фотографии, поэтому «телега» сейчас более популярной становится. Мне самому там интересно читать новости, смотреть чужие страницы. Там совсем другие алгоритмы, и мне больше нравится, когда ты сам выбираешь, что смотреть. Интересно — читаешь, неинтересно — нет. Нет никакой ленты, которая выдает тебе то, что считает нужным. Здесь ты более самостоятелен.
— Как Вы относитесь к критике со стороны украинцев и либеральной общественности в комментариях под своими постами? По их содержанию очевидно, что сейчас люди начнут «бомбить», но вы все равно оставляете эти посты. Вы изначально готовы к подобному или, может, специально провоцируете?
— Да я не знаю, я как-то не стараюсь что-то скандальное сделать, чтобы "хайпануть". Многие мои высказывания в публикациях вызывают негативную реакцию у подобного сообщества, но меня это не смущает. Я обычно даже не читаю комментарии, так, просто смотрю. Кричат? Ну и пусть кричат. Пока не бьют — и на том спасибо.
— Вы специализируетесь на советской архитектуре. В городах Донбасса, если верить блогу, бывали не раз. Действительно, Мариуполь, Луганск и Донецк создают впечатления городов «из советского прошлого». Они отличаются от других российских городов? Нет ли впечатления, что здесь сильнее сохранился дух СССР?
— Я могу сказать, что в провинции в принципе сильнее сохранился дух Советского Союза, отличается, разве что, от Питера и Москвы, потом что там очень много нового строится, реновация постоянно происходит. А здесь — как у нас в провинции, примерно то же самое. В Караганду приедешь, в Казахстан, в шахтерский город — те же терриконы на горизонте, такая же архитектура, различные мозаики. Она такая же, в том же стиле, но все при этом уникально, есть уникальные здания, интересно наблюдать, смотреть, путешествовать.
— Нет впечатления, что все здесь сохранилось просто потому, что Киев с 1991 года практически ничем не занимался?
— Если честно, я был в других украинских городах, и можно сказать, что их развитием тоже особо не занимались. Да и у нас в провинциях многое стоит на месте. Это в целом постсоветская тема, что крупные города сильно развиваются, а малые города замирают в прошлом.
— На что Вы обращали внимание, путешествуя по городам Донбасса? Что для себя отмечали, что фотографировали чаще всего?
— Я здесь был в первый раз в 2019 году, Донецк и Луганск посещал, а также другие города — Макеевку, Краснодон. Меня больше всего впечатлило советское монументальное искусство, мозаики здесь особо интересные. Была художественная школа, которая очень мощно оформляла эти города. Так что интересно наблюдать. Самое впечатляющее из того, что я видел, это, пожалуй, на школе №5 в Донецке мозаика, посвященная шахтерам, и музей «Молодой гвардии» в Краснодоне. Это вообще легенда, где изображены молодогвардейцы.
— Доводилось общаться с местными жителями в разрушенных городах? Какое впечатление остается?
— Конечно доводилось, но я и сейчас гостил у ребят, которые пережили штурм Мариуполя, они пророссийски настроены, они из тех, кто с цветами встречал наших бойцов, только что цветов не было, были флаги. Обнимались там, рассказывали, что были счастливы, что пришли в ДНР и ЛНР, и что закончилось в их дворе сражение. Есть и такой народ. Мало осталось тех, кто проукраински настроен, потому что большинство уехало, остались либо аполитичные граждане, либо те, кто за Россию.
— Планируете в будущем выпускать сборник фотографий, посвященный специальной военной операции?
— Если честно, я бы хотел лет через пять выпустить книгу, посвященную восстановлению городов. Одна из целей визита сегодня — отснять, как выглядят разрушенные города и как они изменятся, когда закончится конфликт и их восстановят. Это было бы интересно.
— Сколько еще планируете работать на территории?
— Я думаю, что до Нового года. Потом посмотрим, как пойдет, может еще приеду. На Новый год планировал домой — и снова сюда.
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