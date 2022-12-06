Спецоперация, соцсети и советская эстетика: интервью с фотографом Арсением Котовым в Луганске

— Я не могу сказать, что я что-то «бросил». Я регулярно путешествую и в том числе ездил сюда в июне, когда Мариуполь взяли и министр обороны сказал, что дорога в Крым открыта для всех желающих. Я подумал, что здесь все свободно, что можно ездить и тебя ни в чем не будут ограничивать. Собственно, так и было. И сейчас я поехал официально, оформил пресс-карту через знакомых в ДНР и в ЛНР, сейчас планирую с волонтерами, помогать им, собирать средства и посещать новые для меня города, Северодонецк, Лисичанск, туда поедем в ближайшее время.