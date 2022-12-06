Продюсер Юлия Сумачева раскрыла подробности о новом сезоне шоу «Маска»

Продюсер раскрыла «СтарХиту» некоторые подробности и о жюри проекта. По ее словам, судьи ждут не дождутся старта съемок. При этом в составе жюри произойдут изменения, о которых продюсер говорить отказывается. Она надеется, что это станет сюрпризом для зрителей.