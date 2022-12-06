Продюсер Юлия Сумачева раскрыла подробности о новом сезоне шоу «Маска»

Поклонники шоу «Маска» с нетерпением ждут выхода нового сезона. Продюсер проекта Юлия Сумачева поделилась деталями о следующих выпусках.
Новый сезон «Маски» стартует в феврале 2023 года. По слова Сумачевой, для него уже набрали 14 «очень крутых» участников. Продюсер рассчитывает, что сезон получится невероятным.
Команда «Маски» активно готовится к новым выпускам, отметила Сумачева. Все костюмы для шоу отрисовали, а часть из них уже отдали в производство.
Продюсер раскрыла «СтарХиту» некоторые подробности и о жюри проекта. По ее словам, судьи ждут не дождутся старта съемок. При этом в составе жюри произойдут изменения, о которых продюсер говорить отказывается. Она надеется, что это станет сюрпризом для зрителей.