Академия Генштаба ВС РФ будет вручать каждому выпускнику книгу о героях Отечества

Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ представила новую книгу, посвященную героям Отечества. Военно-исторический труд будут вручать каждому выпускнику, сообщила пресс-служба вуза.
Книга рассказывает о героях, которые в разные годы работали или служили в академии руководителями, научными сотрудниками или преподавателями. В этот список попали маршалы СССР Иван Баграмян, Александр Василевский и Матвей Захаров, главный маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев и многие другие.
Руководитель военного учебного заведения Владимир Зарудницкий отметил на презентации книги, что не держал в руках более ценного труда. В нем описаны судьбы 82 героев СССР и шести героев РФ, уточнил глава академии. Он назвал книгу результатом кропотливой работы авторского коллектива вуза.
Председатель совета ветеранов академии Валерий Третьяков рассказал, что для выпуска труда специалисты изучили огромный объем информации. В него вошли архивы, воспоминания современников, семейные реликвии, фотографии и личные документы героев.
Книгу о героях Отечества получат не только выпускники академии. Экземпляры исторического труда передадут в библиотеки военных вузов, суворовских и кадетских училищ, а также подшефных школ.