Академия Генштаба ВС РФ будет вручать каждому выпускнику книгу о героях Отечества

Книга рассказывает о героях, которые в разные годы работали или служили в академии руководителями, научными сотрудниками или преподавателями. В этот список попали маршалы СССР Иван Баграмян, Александр Василевский и Матвей Захаров, главный маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев и многие другие.