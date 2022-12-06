Украинские военные записали видеообращение с угрозами в адрес Зеленского

Находящиеся на передовой солдаты ВСУ записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и обещали «повесить его на майдане».
Украинские силовики опубликовали обращение к президенту в соцсетях и пожаловались на командование, которое игнорирует их жалобы, пока солдаты «умирают от холода» на передовой, сообщают «Народные Новости». Военные поинтересовались у Зеленского, тепло ли в Киеве, и предложили приехать сфотографироваться на передовой. Президента попросили заодно привезти солдатам «что-нибудь поесть», поскольку, вопреки жизнерадостным заявлениям властей, армии не хватает снабжения.
В заключение авторы обращения обещали, что обязательно вернутся домой, найдут Зеленского и повесят его на Майдане вместе с главой генштаба Валерием Залужным. Обоим рекомендовали «молиться», чтобы ВС РФ дошли до Киева раньше, тогда у них будет «больше шансов на выживание».
Ранее Зеленский сообщил, что наиболее сложная ситуация с отключением электроэнергии сложилась в семи регионах, передает RT.