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Пятерым участникам протестов вынесли смертный приговор за убийство полицейского в Иране

Происшествия
Пятерым участникам протестов вынесли смертный приговор за убийство полицейского в Иране

Суд приговорил к смертной казни пятерых участников протестов, признанных виновными в убийстве сотрудника полиции нравов в Иране. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что правоохранители также арестовали 11 демонстрантов, среди которых трое несовершеннолетних. Фигурантам грозят длительные тюремные сроки по факту обвинений в «коррупции на земле» и нарушении национальной безопасности страны.

Напомним, массовые протесты в Иране начались в сентябре текущего года. Поводом стала гибель 22-летней Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
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