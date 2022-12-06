Пятерым участникам протестов вынесли смертный приговор за убийство полицейского в Иране

Суд приговорил к смертной казни пятерых участников протестов, признанных виновными в убийстве сотрудника полиции нравов в Иране. Об этом сообщает издание Reuters.
Отмечается, что правоохранители также арестовали 11 демонстрантов, среди которых трое несовершеннолетних. Фигурантам грозят длительные тюремные сроки по факту обвинений в «коррупции на земле» и нарушении национальной безопасности страны.
Напомним, массовые протесты в Иране начались в сентябре текущего года. Поводом стала гибель 22-летней Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.