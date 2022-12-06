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Мозамбик поддержит Малави в борьбе с топливным дефицитом

Весь мир
Мозамбик поддержит Малави в борьбе с топливным дефицитом

Мапуту, 6 декабря. Президент Мозамбика Филипе Ньюси разрешит Малави импортировать топливо через порты республики для преодоления возникшего дефицита. Об этом сообщило издание Nyasa Times.

Глава государства совершил официальный двухдневный визит в Лилонгве. Участники переговоров обсудили сотрудничество в энергетическом секторе.

Ньюси подтвердил журналистам, что обе страны столкнулись с проблемой нехватки топлива. Поэтому политики уделили особое внимание поиску совместного механизма борьбы с кризисом. Предложенные ими меры включают закупку, транспортировку и поставку углеводородов потребителям.

Лидер Малави Лазарус Чаквера поблагодарил коллегу за помощь республике, испытывающей финансовые трудности. Кроме того, Мозамбик поспособствует доставке удобрений местным фермерам из океанских портов Бейра и Накала.

Ранее власти в Мапуту восстановили крупнейшую гавань Мосимбоа-да-Прая на севере страны. Предприятие играет важную роль в логистике государства.
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