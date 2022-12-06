Мозамбик поддержит Малави в борьбе с топливным дефицитом

Ньюси подтвердил журналистам, что обе страны столкнулись с проблемой нехватки топлива. Поэтому политики уделили особое внимание поиску совместного механизма борьбы с кризисом. Предложенные ими меры включают закупку, транспортировку и поставку углеводородов потребителям.