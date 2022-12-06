Алтайские следователи вычислили иностранного гражданина, растлевавшего детей

Правоохранители Алтайского края завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина иностранного государства. Он обвиняется в преступлениях против несовершеннолетних сразу по нескольким статьям.
Среди статей, которые вменяют иностранцу насильственные действия сексуального характера и изготовление, оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями, сообщает «Алтайская правда».
Как установили следователи, обвиняемый приехал на работу в Москву из-за границы. Затем мужчина начал через интернет общаться с девочками. Он находил своих жертв в возрасте от 8 до 15 лет в социальных сетях и мессенджерах, представляясь их ровесником. Он входил к ним в доверие, после чего отправлял контент порнографического содержания. Затем, угрожая рассказать родителям об их переписке, вынуждал девочек отправлять ему интимные фото и видео. Всего от его развратных действий пострадали около 20 детей не только на территории Алтайского края, но и в других регионах.
Следствие доказало 32 эпизода преступной деятельности обвиняемого. Хотя он не признал свою вину, доказательная база была собрана и убедительно закреплена. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.