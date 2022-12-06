Алтайские следователи вычислили иностранного гражданина, растлевавшего детей

Как установили следователи, обвиняемый приехал на работу в Москву из-за границы. Затем мужчина начал через интернет общаться с девочками. Он находил своих жертв в возрасте от 8 до 15 лет в социальных сетях и мессенджерах, представляясь их ровесником. Он входил к ним в доверие, после чего отправлял контент порнографического содержания. Затем, угрожая рассказать родителям об их переписке, вынуждал девочек отправлять ему интимные фото и видео. Всего от его развратных действий пострадали около 20 детей не только на территории Алтайского края, но и в других регионах.