Алена Жигалова объяснила нападки Марии Шукшиной на Филиппа Киркорова

Блогер Алена Жигалова прокомментировала конфликт актрисы Марии Шукшиной и певца Филиппа Киркорова. Журналистка объяснила, почему артистка постоянно нападает на короля эстрады.
Шукшина жестко раскритиковала еще не вышедший новогодний фильм ТНТ «СамоИрония судьбы!», в котором Киркоров играет Ипполита. По мнению актрисы, удивительно, что артиста взяли не на роль Наденьки.
Жигалова предположила, что Шукшина сама мечтала сыграть Наденьку в ремейке советского новогоднего фильма. Возможно, актриса хотела, чтобы у нее был свой Ипполит в исполнении Киркорова, отметила блогер в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
«Но ее туда не позвали, и поэтому она и бесится», — заявила журналистка.
Жигалова задалась вопросом, куда вообще зовут Шукшину и какие у нее последние роли. Она все еще актриса или просто дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, поинтересовалась блогер.
Напомним, Киркоров комментировал нападки со стороны артистки. Король эстрады предположил, что Шукшина влюблена в него, поэтому постоянно критикует.