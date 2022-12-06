Нацсовет Латвии по СМИ выступил за блокировку YouTube-канала «Дождя»

Глава национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш выступил за блокировку канала «Дождя»✱ (СМИ, выполняющее функции иноагента) на YouTube.
Телеканал «Дождь» ведет трансляцию не только на ТВ, но на указанном видеохостинге. Глава нацсовета Латвии поддержал идею о блокировке YouTube-канала «Дождя» в стране.
Ранее стало известно, что Латвия аннулировала лицензию «Дождя» на вещание в связи с «угрозами государственной безопасности и общественному порядку».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами